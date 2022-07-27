Туреччині не вигідно продавати "байрактари" Росії чи дозволяти їх виробляти, - аналітик Тишкевич
Експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич переконаний, що Туреччині не вигідно продавати країні-агресорці Росії "байрактари" чи дозволяти їх виробляти
Аналітик поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Путін може просити побудувати завод "байрактар" у Росії, але для Ердогана це не вигідно. Туреччині не потрібно навіть для реклами власного військово-промислового комплексу або продавати, або створити виробництво "байрактарів" у Росії. Адже РФ може загрожувати цими БПЛА у Вірменії Азербайджану, використовувати їх проти України - а логічніше продавати зброю якомусь одному учаснику конфлікту. Або ж Росія може використати "байрактари" в Сирії, де є конкретна загроза турецьким військовим", - зазначив Тишкевич.
Експерт додав, що Туреччина діє у власних інтересах.
"Туреччина не займає ні проукраїнську, ні проросійську позицію. Туреччина спробує відбудувати себе як регіональну супердержаву. Відповідно турки з одного боку стоятимуть поза конфліктом, з іншого - будуть залучені на базі власних інтересів. Тож Путін може просити що завгодно, але виробництво "байрактарів" у Росії та їх продаж малоймовірні", - зауважив Ігар Тишкевич.
- 26 липня стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Путін "проявляв інтерес" до будівництва заводу Bayraktar у Росії.
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