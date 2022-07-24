Турецька армія озброюється власним аналогом "стінгерів"
Аналог розроблено компанією Roketsan ПЗРК Sungur з метою замінити американські Stinger
Про це повідомили в Telgram-каналі "Голос Туреччини | Туреччина Онлайн".
Відомо, що аналог америкаського "стінгера" вже надійшов на озброєння турецьких збройних сил.
"Я вітаю всіх, хто зробив свій внесок у проєктування, розробку та виробництво системи, в якій ми більше не залежатимемо від постачання з-за кордону", - прокоментував голова оборонпрому Ісмаїл Демір.
- Раніше, 18 липня, виконавчий директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар заявив, що ніколи не продаватиме безпілотники Росії.
- 19 липня стало відомо, що уряд готує законопроєкт, що дозволить виробляти байрактари безпосредньо в Україні. Для цього парламент повинен ратифікувати угоду між Туреччиною та Україною щодо будівництва заводу.
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