Турецька армія озброюється власним аналогом "стінгерів"

Про це повідомили в Telgram-каналі "Голос Туреччини | Туреччина Онлайн".

Відомо, що аналог америкаського "стінгера" вже надійшов на озброєння турецьких збройних сил.

"Я вітаю всіх, хто зробив свій внесок у проєктування, розробку та виробництво системи, в якій ми більше не залежатимемо від постачання з-за кордону", - прокоментував голова оборонпрому Ісмаїл Демір.

Раніше, 18 липня, виконавчий директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар заявив, що ніколи не продаватиме безпілотники Росії.

19 липня стало відомо, що уряд готує законопроєкт, що дозволить виробляти байрактари безпосредньо в Україні. Для цього парламент повинен ратифікувати угоду між Туреччиною та Україною щодо будівництва заводу.

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