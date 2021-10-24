Турецькі інвестиції завойовують Африку. Ми неодмінно увійдемо до ТОП-10 економік світу, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що "колоніалісти" формують хвилю тиску на Анкару, в тому числі за допомогою частини турецького політикуму
Про це він сказав у суботу, 23 жовтня 2021 року, звертаючись до функціонерів правлячої в країні Партії справедливості і розвитку в провінції Ескішехір, передає Еспресо.TV.
З цим же пов'язана критика курсу Туреччини на зближення з країнами Африки, наголосив Ердоган.
При цьому Ердоган привернув увагу до зростання турецьких інвестицій в африканський континент, обсяг яких за останні роки перевищив планку в $6,5 млрд.
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"На сьогоднішній день турецькі будівельні компанії - підрядники реалізують мега-проекти в самих різних країнах Африки. Турецькі опозиційні політики, які критикують співпрацю з країнами Африки, - недалекоглядні, повторюючи тези колоніалістів", - наводить слова Ердогана турецька урядова інформаційна агенція Anadolu.
Турецький лідер підкреслив, що найкращою відповіддю для критиків зближення Туреччини з африканськими країнами, є зростання товарообігу і тісна співпраця самих країн Африки з Анкарою.
"Туреччина рано чи пізно досягне заявленої мети по входженню в ТОП-10 найбільш розвинених економік світу. Зусилля в цьому напрямку тривають з тим же завзяттям", - запевнив Ердоган.
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