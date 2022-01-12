Турецький топ-клуб відновив інтерес до героя України на Євро-2020 Довбика

Про це повідомляє Gunebakis.



За інформацією джерела, "Трабзонспор" хоче орендувати 24-річного Артема Довбика і прописати в угоді зобов'язання викупу. Турецький клуб екстренно шукає нового нападника через травму Джаніні, який пропустить 1-2 місяці.



"Трабзонспор" не вперше цікавиться Довбиком. Турки вже намагалися оформити трансфер нападника "Дніпра-1" улітку 2021 року.

У нинішньому сезоні 24-річний Артем Довбик зіграв за "Дніпро-1" 18 матчів, забив 14 голів та віддав 5 результативних передач.

У 1/8 фіналу Євро-2020 Довбик забив за збірну України у овертаймі переможний гол у матчі проти Швеції, який вивів нашу команду до чвертьфіналу турніру.

Нагадаємо, 25 грудня Довбик заявив про бажання залишити "Дніпро-1" та продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

29 грудня найкращим футболістом Української Прем'єр-ліги 2021 року було визнано форварда "Дніпра-1" Артема Довбика.

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