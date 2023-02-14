"Туш до дня святого Валентина": Бенксі випустив нове графіті про домашнє насильство
До дня святого Валентина відомий світовий художник Бенксі опублікував у соцмережах фото свого нового графіті, яке присвячене боротьбі з насильством над жінками
Про це повідомляє Independent.
Графіті під назвою "Туш до дня святого Валентина" зображає домогосподарку п'ятидесятих років з підбитим оком та відколотим зубом, яка штовхає свого чоловіка до морозильної камери.
Очевидці зазначають, що графіті помітили у Гросвенор Плейс у Лондоні.
- Чоловіку, який намагався вкрасти графіті Бенксі на Київщині, оголосили підозру.
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