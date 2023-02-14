Про це повідомляє Independent.

Графіті під назвою "Туш до дня святого Валентина" зображає домогосподарку п'ятидесятих років з підбитим оком та відколотим зубом, яка штовхає свого чоловіка до морозильної камери.

Очевидці зазначають, що графіті помітили у Гросвенор Плейс у Лондоні.