Тут поранених залишають, вони нікому не потрібні й помирають у полі. ГУР оприлюднило перехоплену розмову окупанта
Російський окупант розповів про те, як військові РФ стріляють наосліп, іноді навіть не знають, куди й по яких цілях
Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ у враннішньому перехопленні.
"Ми стріляємо в сліпу. Ми навіть не знаємо куди, по яким цілям", - пояснює рашистський артилерист своєї дружині та матері. Додає, що буває стріляють і "по своїм".
Загарбник також додає, що командир їхнього батальйону був важко поранений.
"Півтора місяця половина мозку не працювала й половина тіла. Зараз відновилось. Він нікого не впізнає. Ну і все, він дурень", – говорить окупант.
Росіянин каже, що в їхньому підрозділі близько двохсот убитих і ніхто не забирає їх тіла з поля бою.
"Тут поранених залишають і вони на х… (зовсім) нікому не потрібні. І вони помирають в полі. Тому що ніхто їх не забирає", - каже окупант.
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