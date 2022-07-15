Тут поранених залишають, вони нікому не потрібні й помирають у полі. ГУР оприлюднило перехоплену розмову окупанта

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ у враннішньому перехопленні.

"Ми стріляємо в сліпу. Ми навіть не знаємо куди, по яким цілям", - пояснює рашистський артилерист своєї дружині та матері. Додає, що буває стріляють і "по своїм".

Загарбник також додає, що командир їхнього батальйону був важко поранений.

"Півтора місяця половина мозку не працювала й половина тіла. Зараз відновилось. Він нікого не впізнає. Ну і все, він дурень", – говорить окупант.

Росіянин каже, що в їхньому підрозділі близько двохсот убитих і ніхто не забирає їх тіла з поля бою.

"Тут поранених залишають і вони на х… (зовсім) нікому не потрібні. І вони помирають в полі. Тому що ніхто їх не забирає", - каже окупант.

12 липня самопроголошений президент Білорусі заявив, що відки "Захід нападе на Росію".

12 липня ГУР повідомило, що російські офіцери не бажають їхати на війну в Україну, а генерали терміново переводять родичів на "безпечнішу" службу в Сирії.

14 липня ГУР повідомило, що білоруська влада дала негласну вказівку не перешкоджати фактам контрабандної діяльності на кордонах з Україною, Польщею та Литвою.

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