Білорусь дозволила контрабанду підсанкційних товарів через свої кордони

Про це повідомляє ГУР.

Таку вказівку отримало командуванню Державного прикордонного комітету Білорусі. Передовсім йдеться про місцеві тютюнові вироби. Проте загальний список товарів доволі широкий, зокрема запчастини до автомобільної техніки, господарські товари та багато іншого.

"Таке рішення пов’язане з різким погіршенням фінансової ситуації у країні через накладені на режим Лукашенка санкції з боку країн Заходу. Тож влада Білорусі сподівається частково зменшити дефіцит надходжень до бюджету країни саме за рахунок максимального стимулювання контрабанди", – зазначають у ГУР.

Окрім того, для посилення потоку товарів, білоруська влада послаблює вимоги до перетину кордону з боку країн ЄС.

Тим часом, прикордонні відомства Польщі та Литви вже заявляють про виявлені великі партії контрабандних білоруських тютюнових виробів у вантажівках.

Як заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, що Росія втягує Білорусь у війну, щоб поглинути її.

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