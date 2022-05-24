"Тут уже бунт почався, 80% в бій не ідуть": окупант поскаржився дружині на величезні втрати і недоплату грошей

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України

Російський загарбник каже, що вже втомився і скаржиться, що дуже багато трупів серед російських військових.

"Я втомився від цього. Тут божевілля. Ніколи не думав, що так в житті складеться і я буду в такому лайні. 10 числа знову зарплата прийде, ну і знову нас на… (обдурять). Як завжди. Планували 10 тисяч на добу. А вони на… (обдурили). Тут вже реально бунт почався. І 80% навіть в бій не ідуть. І ми в бій не ідемо. Я на будівництві більше заробляю", – розповів росіянин.

Він також зазначає про величезні втрати в багатьох підрозділах.

"Друзів втратив багатьох. 15-ту бригаду самарську взагалі роз… (розбили) в г… (вщент). З двох тисяч людей залишилось 400. 30-ту роз… (розбили) так, що там взагалі в живих нікого не залишилось. 21-а бригада – взагалі в г… (вщент). Просто одні трупи. Я таке побачив – це страшно. Я плачу, ридаю щоразу".

Окрім того у розмові з дружиною окупант пояснює, що не можна нікому довіряти, бо навколо лише вороги.

"Нема такого, щоб "ЛНР", "ДНР" були за росію. Ніх… (нічого) подібного. Всі вороги".

Нагадаємо, СБУ перехопила розмову, в якій окупант скаржиться на нестачу ресурсів і заздрить зброї ЗСУ

У перехопленій розмові від 15 травня окупанти самі зізнаються, що використовують в Україні фосфорні і касетні засоби ураження, заборонені міжнародними конвенціями

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