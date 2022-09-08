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Твердження, що дані телескопа Вебба спростували теорію Великого вибуху – фейк

8 вересня, 2022 четвер
03:29
космос

Мережею шириться вірусна стаття, що космічний телескоп Джеймса Вебба спростував теорію Великого вибуху, хоч ранні галактики на його знімках і здаються складнішими, ніж очікувалося, все одно підтверджують її

Про це пише сайт space.com.

Перші світлини далеких галактик, отримані космічним телескопом Вебба, змусили вчених замислитися. Зоряні системи, які існували, коли Всесвіту не було ще й мільярда років, є більшими та складнішими, ніж це передбачала теорія.

У зв’язку з цим соціальними мережами почала ширитися стаття про те, що новий телескоп спростував теорію, відповідно до якої Всесвіт утворився 13,7 млрд років тому внаслідок Великого вибуху. Проте жодних підстав для того, аби перевертати всю картину світу з ніг на голову, вчені не бачать.

Усе почалося зі статті, опублікованої у Nature, де астрономка Елісон Кіркпатрик розповіла про невідповідності між спостереженнями й теорією та використала таку фразу: "Зараз я не сплю о третій ночі й думаю, що все, що я робила, є неправильним".

Саме на цю цитату, як на підтвердження тези, що теорія Великого вибуху є помилковою, посилається стаття, яка досі шириться мережами. Опублікована вона організацією під назвою "Інститут мистецтва та ідей", яка насправді не є визнаною у світі науковою інституцією.

Автором статті, котра зараз перепощується як сенсаційна, є Ерік Лернер, який з 1980-х послідовно заперечує Великий вибух, віддаючи перевагу власним, досить сумнівним ідеям. Він використав слова Кіркпатрик, вирвавши їх із контексту, внаслідок чого з нею почали зв’язуватися люди й питати, чи справді вона підтримує псевдонаукову маячню.

Елісон Кіркпатрик пояснює, що галактики у молодому Всесвіті на знімках телескопу Вебба насправді є значно примітивнішими за сучасні. І в цьому плані вони повністю підтверджують теорію Великого вибуху. Її здивування пояснюється тим, що очікувалось, ніби вони будуть ще меншими та простішими.

В уявленні вчених вони все ще мали б формуватися з окремих хмар газу, у яких тільки починаються процеси зореутворення. А спостереження Джеймса Вебба показують вже цілком структуровані зоряні системи, нехай маленькі та примітивні.

З точки зору переважної більшості вчених це зовсім не доказ хибності теорії Великого вибуху. Адже вона має купу інших підтверджень — від мікрохвильового фону до червоного зміщення. Отже, вчені розуміють, що просто в ранньому Всесвіті одразу після Великого вибуху відбувались якісь процеси, які вони досі не враховували.

Вчені також зазначають, що саме цим наука відрізняється від псевдонауки. Адже вчені враховують увесь масив фактів, тому великі наукові теорії майже ніколи не відкидаються повністю, але досить часто уточнюються та доповнюються. А діячі на кшталт Еріка Лернера з приводу кожного незрозумілого факту висувають сенсаційну теорію, не непокоячись навіть про те, як вона узгоджується з тим, що вони говорили до того.

  • Нагадаємо, місце, де народжуються зірки: телескоп Вебба сфотографував туманність "Тарантул"

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