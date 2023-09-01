Twitter планує збирати біометричні дані користувачів про роботу та навчання
Платформа Х, раніше відома як Twitter, планує збирати біометричні дані користувачів про роботу та навчання
Про це повідомляє Bloomberg.
"З вашої згоди ми можемо збирати та використовувати вашу біометричну інформацію з метою безпеки, захисту та ідентифікації", - йдеться в новій політиці конфіденційності соцмережі.
Зазначається, що компанія X не висвітлює у своїх правилах визначення біометричних даних. Однак інші компанії використовують цей термін, щоб позначити зображення обличчя, райдужну оболонку ока і відбитки пальців.
У політиці конфіденційності також ідеться про те, що соцмережа збиратиме дані про роботу й освіту користувачів, а також їхні навички та вміння, щоб рекомендувати вакансії та повідомляти потенційних роботодавців, якщо користувач почне шукати роботу.
- В середині липня Ілон Маск повідомив, що компанія twitter (Х) залишається збитковою через падіння доходів від реклами і велике боргове навантаження.
- 31 липня повідомлялось, що платформа X тепер розгортає функцію для платних користувачів, щоб дозволити їм приховувати свої лайки.
- 31 серпня також повідомлялося, що X (колишній twitter) скасовує заборону на платну політичну рекламу, яка була впроваджена у 2019 році за керівництва тодішнього гендиректора компанії Джека Дорсі.
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