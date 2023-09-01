Twitter планує збирати біометричні дані користувачів про роботу та навчання

Про це повідомляє Bloomberg.

"З вашої згоди ми можемо збирати та використовувати вашу біометричну інформацію з метою безпеки, захисту та ідентифікації", - йдеться в новій політиці конфіденційності соцмережі.

Зазначається, що компанія X не висвітлює у своїх правилах визначення біометричних даних. Однак інші компанії використовують цей термін, щоб позначити зображення обличчя, райдужну оболонку ока і відбитки пальців.

У політиці конфіденційності також ідеться про те, що соцмережа збиратиме дані про роботу й освіту користувачів, а також їхні навички та вміння, щоб рекомендувати вакансії та повідомляти потенційних роботодавців, якщо користувач почне шукати роботу.