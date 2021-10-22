У абсолютного чемпіона світу з боксу зірвався перший захист титулів
Бій абсолютного чемпіона світу британця Джоша Тейлора проти співвітчизника Джека Каттеролла перенесено через травму володаря титулів
Про це повідомляє промоутерська компанія Top Rank у Instagram.
Абсолютний чемпіон світу в першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) Джош Тейлор травмував коліно на тренуванні перед боєм проти Джека Каттеролла, який мав відбутися 18 грудня. Поєдинок перенесено на 26 лютого 2022 року.
22 травня Джош Тейлор переміг одноголосним рішенням суддів американця Хосе Раміреса та став чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBC (Всесвітньої боксерської ради) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 2 вересня Джош Тейлор оголосив, що проведе перший захист титулу абсолютного чемпіона світу проти Джека Кеттеролла.
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