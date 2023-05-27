У АПЛ оголосили ім'я найкращого футболіста сезону

Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.

Холанд у своєму дебютному чемпіонаті Англії зіграв 35 матчів, забив 36 голів та віддав 8 результативних передач. Норвежець допоміг "Ман Сіті" достроково стати переможцем прем'єр-ліги.

22-річний форвард побив рекорд результативності АПЛ, який із 34 голами утримували англійці Енді Коул та Алан Ширер, які забивали за "Ньюкасл" по 34 голи за сезон.

Більше Холанда впродовж одного сезону в Англії в усіх турнірах забивав лише один футболіст в історії - Діксі Дін у сезоні 1927/28 провів за "Евертон" 63 голи, у новрежця наразі 52 м'ячі.

Холанд є першим гравцем прем'єр-ліги, який зробив хет-трик у трьох поспіль домашніх матчах, і першим футболістом "Сіті", який забив тричі у манчестерському дербі проти "Юнайтед" з 1970 року.

На титул гравця сезону також претендували бельгієць Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті"), норвежець Мартін Едегор ("Арсенал") та англійці Гаррі Кейн ("Тоттенгем"), Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал") та Кіран Тріпп'є ("Ньюкасл").

В голосуванні брали участь 20 капітанів клубів АПЛ та футбольних експерти.