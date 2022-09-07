У АРМА передали мільйонні активи підконтрольної РФ енергокомпанії, якою в Україні керували "ставленики" ОПЗЖ

Про це повідомила Служба безпеки України у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, за матеріалами СБУ у держвласність передано активи кремлівської бізнес-структури, якою управляли "ставленики" забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ.

"За даними слідства, підприємство входило до структури кремлівської промислово-фінансової групи "Роснєфть" і займалось постачанням електроенергії. При цьому частину одержаних прибутків переправляли в РФ для фінансування бойових дій проти українських військ...Саме через підконтрольну енергокомпанію її російські бенефіціари здійснили блокування роботи Лисичанського НПЗ у 2013 році. Це, в свою чергу, призвело до різкого скорочення виробництва пального та створення його штучного дефіциту на українському ринку", - пише СБУ.

Зазначається, що надалі представники РФ використовували факт зупинки нафтопереробного заводу для розхитування внутрішньополітичної ситуації в нашій державі.

Як нагадала СБУ, у травні 2022 року в результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці заблокували роботу енергокомпанії. На її активи у розмірі понад 23 млн грн наклали арешт. Наразі для подальшого спрямування арештованих коштів на оборону їх передано до АРМА.

У межах кримінального провадження за фактом можливого вчинення злочинів за фінансування дій, скоєних із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (стаття 110-2, ч. 4).

Досудове розслідування проводять слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки за процесуального керівництва прокуратури.

В Агентство з розшуку та менеджменту активів прокуратура передала активи трьох асфальтобетонних заводів білоруських компаній вартістю близько 120 млн грн.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb