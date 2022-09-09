У армії РФ залишилося менш ніж 200 "іскандерів", тож по Україні окупанти гатять старими ракетами С-300, - розвідка
Росія має вже менш ніж 200 ракетних комплексів "іскандер", натомість по Україні випускає утилізовані ракети С-300
Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"У Росії залишилося менш як 200 "іскандерів" і вона їх береже, натомість випускає по Україні старі ракети С-300, котрі треба утилізувати", - йдеться в повідомленні.
Саме "іскандери" армія РФ зараз використовує дуже рідко: "Востаннє, буквально у серпні, коли вони застосували в район Києва, з території Білорусі".
Розвідка вирахувала, що ракети С-300 на зберіганні в окупантів уже понад 30 років, а є такі, що близько чотирьох десятиліть: "Це по суті ракета, яку необхідно виводити з бойового складу. Їх близько 7 тисяч".
"Замість того, щоб витрачати кошти на утилізацію, вони просто випускаються по нашій території. Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм вистачить цих ракет ще на 3 роки.
Системи "Калібр", за підрахунками, вони могли виробляти в рік 150-180 ракет. І той запас, який у них є, вони уже бережуть, тому що близько 70% комплектувальних не російського виробництва", - заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.
- За добу 8 вересня російські окупанти випустили на територію України 45 авіаційних та 5 ракетних ударів. Повідомляється про жертв серед мирного населення.
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