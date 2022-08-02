Про це інформує в телеграмі очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За минулу добу, 1 серпня, російські окупанти під час обстрілів убили 3 мирних жителів у Донецькій області. Зокрема дві людини в Мар'їнці та ще одна - у Бахмуті.

Також відомо, що ще 3 українця поранені.

Кількість постраждалих у Маріуполі та Волновасі нині невідомо.

"Росія вбиває цивільних! За кожен злочин на нашій землі росіяни будуть відповідати", - додав Кириленко.

1 серпня стало відомо, що за минулу добу армія РФ вбила трьох мирних жителів Донецької області, ще 16 отримали поранення.

30 липня Ірина Верещук заявила про обов'язкову евакуацію мешканців Донецької області через постійні обстріли та загрозу залишитись взимку без тепла.

У більшості міст Донецької області немає бажання евакуюватися - люди не хочуть їхати, дуже багато хто повертається.

30 липня війська РФ вдарили по містам і селам Донеччини авіацією та ракетами Р-500 "Іскандер-К", артилерією та "градами", в результаті чого зруйнувано і пошкоджено 52 цивільних об’єкти.

У ніч на 29 липня росіяни обстріляли Слов'янськ, поранили людину, пошкодили 21 будинок, 3 розважальні центри.

Станом на 29 липня відомо, що українські військові відбили штурм РФ на Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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