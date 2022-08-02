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У Бахмуті та Мар'їнці внаслідок російських обстрілів загинули три мирних жителів

2 серпня, 2022 вiвторок
08:42
війна з Росією Донеччина

1 серпня на Донеччині від обстрілів російських окупантів загинули три мирних жителів, ще стільки ж поранені

Про це інформує в телеграмі очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За минулу добу, 1 серпня, російські окупанти під час обстрілів убили 3 мирних жителів у Донецькій області. Зокрема дві людини в Мар'їнці та ще одна - у Бахмуті.

Також відомо, що ще 3 українця поранені.

Кількість постраждалих у Маріуполі та Волновасі нині невідомо.

"Росія вбиває цивільних! За кожен злочин на нашій землі росіяни будуть відповідати", - додав Кириленко.

  • 1 серпня стало відомо, що за минулу добу армія РФ вбила трьох мирних жителів Донецької області, ще 16 отримали поранення.
  • 30 липня Ірина Верещук заявила про обов'язкову евакуацію мешканців Донецької області через постійні обстріли та загрозу залишитись взимку без тепла.
  • У більшості міст Донецької області немає бажання евакуюватися - люди не хочуть їхати, дуже багато хто повертається. 
  • 30 липня війська РФ вдарили по містам і селам Донеччини авіацією та ракетами Р-500 "Іскандер-К", артилерією та "градами", в результаті чого зруйнувано і пошкоджено 52 цивільних об’єкти.
  • У ніч на 29 липня росіяни обстріляли Слов'янськ, поранили людину, пошкодили 21 будинок, 3 розважальні центри.
  • Станом на 29 липня відомо, що українські військові відбили штурм РФ на Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Донеччина
окупанти
Бахмут
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