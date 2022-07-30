За добу російські війська накрили вогнем 17 населених пунктів: поліцейські Донеччини задокументували ще 25 злочинів

Про це повідомили в telegram-каналі МВС України.

За добу російські війська накрили вогнем 17 населених пунктів: Авдіївку, Вугледар, Бахмут, Краматорськ, Миколаївку, Велику Новосілку, Красногорівку, Слов’янськ, Залізне, Кам’янку, Водяне, Іванівське, Курдюмівку, Яснобродівку, Карлівку, Первомайське та Нью-Йорк.

"Ворог зруйнував і пошкодив 52 цивільних об’єкти - 37 житлових будинків, лікарню, амбулаторію, автовокзал у Слов’янську, залізничну інфраструктуру, коксохімічний завод тощо", - інформує Міністерство внутрішніх справ України.

На місці кожного удару працювали поліцейські. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

У ніч на 29 липня росіяни обстріляли Слов'янськ, поранили людину, пошкодили 21 будинок, 3 розважальні центри.

Станом на 29 липня відомо, що українські військові відбили штурм РФ на Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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