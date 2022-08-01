Про це інформує в телеграмі очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

31 липня рашисти убили трьох донеччан - двох у Бахмуті та ще одну людину в Соледарі. Також ще 16 поранені.

Кількість постраждалих у Маріуполі та Волновасі нині невідомо.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - додав Кириленко.

30 липня Ірина Верещук заявила про обов'язкову евакуацію мешканців Донецької області через постійні обстріли та загрозу залишитись взимку без тепла.

У більшості міст Донецької області немає бажання евакуюватися - люди не хочуть їхати, дуже багато хто повертається.

30 липня війська РФ вдарили по містам і селам Донеччини авіацією та ракетами Р-500 "Іскандер-К", артилерією та "градами", в результаті чого зруйнувано і пошкоджено 52 цивільних об’єкти.

У ніч на 29 липня росіяни обстріляли Слов'янськ, поранили людину, пошкодили 21 будинок, 3 розважальні центри.

Станом на 29 липня відомо, що українські військові відбили штурм РФ на Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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