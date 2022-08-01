English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Донеччині за добу російські окупанти вбили трьох мирних жителів, ще 16 - поранені

На Донеччині за добу російські окупанти вбили трьох мирних жителів, ще 16 - поранені

1 серпня, 2022 понедiлок
09:55
війна з Росією Руйнування в Торецьку

За минулу добу армія РФ вбила трьох мирних жителів Донецької області, ще 16 отримали поранення

Про це інформує в телеграмі очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

31 липня рашисти убили трьох донеччан - двох у Бахмуті та ще одну людину в Соледарі. Також ще 16 поранені.

Кількість постраждалих у Маріуполі та Волновасі нині невідомо.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - додав Кириленко.

  • 30 липня Ірина Верещук заявила про обов'язкову евакуацію мешканців Донецької області через постійні обстріли та загрозу залишитись взимку без тепла.
  • У більшості міст Донецької області немає бажання евакуюватися - люди не хочуть їхати, дуже багато хто повертається. 
  • 30 липня війська РФ вдарили по містам і селам Донеччини авіацією та ракетами Р-500 "Іскандер-К", артилерією та "градами", в результаті чого зруйнувано і пошкоджено 52 цивільних об’єкти.
  • У ніч на 29 липня росіяни обстріляли Слов'янськ, поранили людину, пошкодили 21 будинок, 3 розважальні центри.
  • Станом на 29 липня відомо, що українські військові відбили штурм РФ на Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

російська армія
Донеччина
окупанти
Читайте також:
Полковник Костянтин Машовець
30 липня, 2022 субота
На Півдні України росіяни розгортають чи не найпотужніше угруповання. Вочевидь, для наступу, - координатор "Інформопору" Машовець
Система БПЛА Poseidon
31 липня, 2022 неділя
Круті "пташки" для контрнаступу: Порошенко передав Десантно-штурмовим військам безпілотну систему Poseidon
30 липня, 2022 субота
У Кремлі зростає відчай: очільник британської розвідки MI6 переконаний, що сили РФ вичерпуються
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.18
    Купівля 39.18
    Продаж 40.43
  • EUR
    Купівля 39.52
    Продаж 41.15
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
1 серпня
11:13
Ексклюзив
гривня долар
Курс гривні спекулятивно розганяється, - інвестиційний банкір Фурса
11:12
Оновлено
Харків
Рашисти влучили по Харкову: одна людина загинула, ще одна - поранена
11:00
ракетні системи США
Російські хакери з KILLNET збираються "атакувати" американську компанію, яка постачає в Україну HIMARS
10:54
наступ ЗСУ
У розвідці розповіли про перший важливий результат контрнаступу ЗСУ на Херсонщині
10:50
Запорізька АЕС
Росіяни використовують Запорізьку АЕС як щит, щоб звідти обстрілювати ракетами українців, - NYT
10:37
євро
Курс євро підскочив: ціна валюти в українських обмінниках 1 серпня
10:36
ДНР
На Херсонщині організацію псевдореферендуму проводитимуть "Волонтери zа Росію", місцеві мешканці чинять активний спротив, - СБУ
10:20
вугілля корабель
В ЄС набуло чинності ембарго на експорт російського вугілля
10:06
РФ втратила
Росія втратила понад 41 тис. військових, 932 артсистеми і 736 безпілотників за час повномасштабної війни проти України
09:56
Оновлено
судно з українським зерном
Перше судно з українським зерном вийшло з порту Одеси
09:43
Оновлено
Російський корабель - ілюстроване фото
У Чорному морі у бік Новоросійська маневрують 18 ворожих бойових кораблів та катерів
09:35
Латвія
Латвія призупиняє угоду з РФ про спрощений перетин кордону мешканцями певних районів
09:34
ППО
Британія передасть Україні військові кораблі з власного флоту, - посол Пристайко
09:25
Ексклюзив
окупанти
Окупанти можуть активізувати бойові дії на Запорізькому та Харківському напрямках, - Згурець
09:21
підбита російська техніка
Підтверджені втрати РФ в Україні перевищили 5 тис. одиниць різної бронетехніки, – дослідницький сервіс Oryx
09:10
Ліонель Мессі (ліворуч)
Голи Мессі та Неймара допомогли ПСЖ виграти перший трофей нового сезону
08:45
Ексклюзив
окупанти танк
На Півдні України окупанти готуються до наступу, - депутат Запорізької облради Лишенко
08:38
окупанти орки війська рф
Розвідка Британії з'ясувала, куди РФ перекидає війська з Донбасу
08:34
Оновлено
Дніпропетровщина
Окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони: понівечено будинки й автівки, є постраждалі
08:28
Ексклюзив
лікарня обстріл
Одна із російських ракет зруйнувала лікарню швидкої допомоги в Миколаєві, - пресофіцер ЗСУ Миколаївської ОВА Плетенчук
08:18
Катерина Монзуль - рефері фіналу Євро-2022 Англія - Німеччина
Українка Монзуль відсудила фінал Євро-2022
08:11
окупанти рф
Росіяни ведуть наступ у напрямку Бахмута, намагалися розвідати позиції ЗСУ біля Мар’їнки, Мазанівки, Яковлівки
07:40
Системи радіоелектронної боротьби Білорусі - ілюстрація
Білоруські війська розгортають комплекси радіоелектронної боротьби біля кордонів України
07:39
російський окупант
Росіяни створюють умови для наступу у бік Харкова, - ISW
06:45
Жозеп Боррель
У Євросоюзі привітали план Косова відкласти заміну сербських документів через зростання напруги
06:15
Знищений російський танк
ЗСУ знищили нові російські склади з боєприпасами, танки, артустановки й ліквідували 52 рашистів
05:50
окупанти
Ворог нарощує угруповання на Криворізькому напрямку
05:15
морська міна
У Румунії виявили дрейфуючу морську міну у Чорному морі
02:09
Миколаїв
Росіяни обстріляли Миколаїв, - мер
01:51
Росіяни влучили ракетами у центр Вінниці, є загиблі
Росія атакує цивільні об'єкти частіше, ніж військові, - ЦПД
01:29
Косово
У Косово відклали на місяць перереєстрацію документів сербів
01:04
На фото поле, яке вигоріло
На Сумщині через ворожі обстріли вигоріло 25 гектарів пшениці
01:01
Митрополит УПЦ (МП) Єлисей та головний колаборант Харківщини Віталій Ганчев
Митрополит УПЦ (МП) з Ізюму благословляє колаборантів, а священик УПЦ (МП) в Херсоні проповідує "єдність" з загарбниками
00:49
окупанти
У Херсоні проходять "обшуки" у квартирах і зростають ціни на харчі
00:26
Судно LAODICEA у порту Феодосії
Дипломати отримали підтвердження, що судно, яке затримали у Лівані, перевозило крадене українське зерно
00:02
Українці в Ірландії
Парламентарі Ірландії закликали президента висловити чітку позицію щодо війни в Україні через лист першої леді
2022, неділя
31 липня
23:48
Ангела Меркель
Німці не до кінця готові компенсувати російський газ за рахунок АЕС, - The Washington Post
23:39
Сербія
Посольство закликало українців не відвідувати південні регіони Сербії
22:59
Оленівка. Місце трагедії
Спільнота InformNapalm пояснила, як Росія влаштувала масове вбивство українських полонених в Оленівці
22:44
128 бригада
Стратегічно у Росії немає шансів перемогти в цій війні, - Зеленський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV