На Донеччині за добу російські окупанти вбили трьох мирних жителів, ще 16 - поранені
За минулу добу армія РФ вбила трьох мирних жителів Донецької області, ще 16 отримали поранення
Про це інформує в телеграмі очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
31 липня рашисти убили трьох донеччан - двох у Бахмуті та ще одну людину в Соледарі. Також ще 16 поранені.
Кількість постраждалих у Маріуполі та Волновасі нині невідомо.
"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - додав Кириленко.
- 30 липня Ірина Верещук заявила про обов'язкову евакуацію мешканців Донецької області через постійні обстріли та загрозу залишитись взимку без тепла.
- У більшості міст Донецької області немає бажання евакуюватися - люди не хочуть їхати, дуже багато хто повертається.
- 30 липня війська РФ вдарили по містам і селам Донеччини авіацією та ракетами Р-500 "Іскандер-К", артилерією та "градами", в результаті чого зруйнувано і пошкоджено 52 цивільних об’єкти.
- У ніч на 29 липня росіяни обстріляли Слов'янськ, поранили людину, пошкодили 21 будинок, 3 розважальні центри.
- Станом на 29 липня відомо, що українські військові відбили штурм РФ на Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
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