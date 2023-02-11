У Бахмуті збили третій за дві доби літак росіян, - журналіст Цаплієнко
Прикордонники в Бахмуті збили третій, за два дні, російський літак
Про це 11 лютого повідомили в telegram-каналі журналіста Андрія Цаплієнка.
"Приблизно годину тому розрахунок ДПСУ, озброєний переносним ракетним комплексом, завалив російський штурмовик. Попередньо Су-25", - йдеться у дописі.
- ЗСУ за вівторок, 7 лютого, знищили російський штурмовик СУ-25 та ворожий БПЛА типу "Орлан".
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