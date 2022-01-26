У "Баварії" підтвердили безкоштовний відхід футболіста-переможця ЛЧ, який коштує 35 млн євро
Захисник "Баварії" Ніклас Зюле гарантовано покине німецький топ-клуб по завершенні сезону
Про це повідомляє Bayern&Germany.
Голова правління "Баварії" Олівер Кан підтвердив, що Зюле піде безкоштовно, адже його контракт закінчується влітку.
"Звичайно, це неприємно. Перемовини з Нікласом тривали кілька місяців – клуб зробив йому дуже хорошу пропозицію, але інколи буває так, що сторони не досягли згоди. У "Баварії" він став одним із найкращих центральних захисників, демонструючи неймовірну гру впродовж п'яти років", – сказав Кан.
Серед претендентів на Нікласа Зюле є іспанська "Барселона". Каталонцям подобається, що вони можуть зекономити на трансфері, вони готові запропонувати йому довгостроковий контракт з хорошою зарплатою.
У цьому сезоні Ніклас Зюле зробив 1 асист у 25 матчах за "Баварію". Трансферна вартість гравця оцінюється у 35 млн євро.
Зюле у "Баварії" з 2017 року. Центрбек чотири рази вигравав Бундеслігу та перемагав у Лізі чемпіонів.
- 24 січня стало відомо, що захисник Ніклас Зюле безкоштовно покине мюнхенську "Баварію" наступного літа.
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