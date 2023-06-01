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У Байдена підтримали саміт для досягнення миру в Україні без участі Росії

1 червня, 2023 четвер
01:49
Війна з Росією Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден

Білий дім підтримує саміт для досягнення миру в Україні, навіть якщо Росія не буде залучена до участі в ньому

Про це в адміністрації президента США Джо Байдена заявили 31 травня, повідомляє CNN.

"Ми розмовляємо з українцями вже багато-багато місяців. У президента Зеленського є пропозиція з 10 пунктів щодо того, що він називає справедливим миром, і ми допомагаємо, намагаючись працювати з його командою, щоб допомогти реалізувати це", – сказав координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Сполучені Штати підтримують "рухи до миру", але будь-яка пропозиція повинна мати підтримку президента України, щоб бути "надійною та стійкою", додав він.

За словами координатор Ради національної безпеки США, Путін "продемонстрував абсолютно нульову схильність" до миру. Цей напад Росії на Україну "не був актом нації, яка зараз має будь-які серйозні наміри щодо дипломатії", додав він.

The Wall Street Journal повідомила у вівторок , що Україна та її союзники планують мирний саміт для світових лідерів без участі Росії. Відповідаючи на запитання, яка цінність такого саміту без участі Росії, Кірбі відповів, що перш за все "потрібно працювати з українцями".

"Але де і коли росіян можна буде залучити до столу, це має бути рішення президента Зеленського", — сказав Кірбі.

"Він має бути готовий сісти та поговорити, і умови мають бути прийнятними для нього, а потім ви зможете рухатися далі, дивлячись, чи можуть росіяни бути частиною цього", — сказав Кірбі.

  • Нагадаємо, 21 травня Зеленський запропонував, що саміт формули миру міг би пройти в липні, коли від початку повномасштабної війни мине 500 днів напередодні зустрічі країн-членів НАТО у Вільнюсі.
США
допомога Україні
переговори з РФ
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