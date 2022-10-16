У Бєлгороді повідомляють про 16 вибухів
Повідомляють про нібито роботу протиповітряної оборони над Бєлгородом і нарахували 16 вибухів
Про це повідомляє російське видання РИА Новости.
"Система протиповітряної оборони спрацювала над Бєлгородом, пролунало щонайменше 16 вибухів", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок обстрілу нібито постраждали двоє людей, повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.
СтатКом ЗСУ у телеграмі публікує відео з місця вибухів. Також українські телеграм-канали повідомляють, що у Бєлгородській області горить аеропорт.
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