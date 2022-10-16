У Бєлгороді цивільним відмовляють у медичній допомозі через велику кількість поранених військових
Генштаб повідомляє, що через збільшення кількості поранених та мобілізацію лікарів, цивільним у Бєлгороді не надають медичну допомогу
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
Генштаб заявляє, що через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених, цивільним відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Бєлгородської області. Через це рівень морально-психологічного стану населення у прикордонних районах РФ низький.
- Генштаб також повідомляє, що окупанти евакуюють з Херсону до Криму свої "держустанови".
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