У Бєлгородській області повідомили про вибухи, - губернатор Гладков

Про це губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков 29 грудня написав у телеграм.

Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала система ППО, зі слів Гладкова, росіяни не постраждали.

"Відомо, що один із фрагментів (ракети,- ред.) впав на розв'язку автодороги Комсомольський-Майський. Стався спалах сухої трави, яку вже загасили наші рятувальники", - заявив Гладков.

Нагадаємо, 26 грудня в районі аеродрому російського міста Енгельс Саратовської області була оголошена повітряна тривога і пролунали вибухи.

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