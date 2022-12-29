У Бєлгородській області повідомили про вибухи, - губернатор Гладков
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про роботу російської ППО над Бєлгородом та районом, фрагмент ракети впав на дорогу
Про це губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков 29 грудня написав у телеграм.
Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала система ППО, зі слів Гладкова, росіяни не постраждали.
"Відомо, що один із фрагментів (ракети,- ред.) впав на розв'язку автодороги Комсомольський-Майський. Стався спалах сухої трави, яку вже загасили наші рятувальники", - заявив Гладков.
- Нагадаємо, 26 грудня в районі аеродрому російського міста Енгельс Саратовської області була оголошена повітряна тривога і пролунали вибухи.
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