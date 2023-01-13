У Бердянську заради шпиталю для окупантів закрили дитяче відділення лікарні
Російські окупанти змушені створювати більшу кількість шпиталів через велику кількість поранених військових
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Через зростання втрат серед особового складу потребує збільшення військових шпиталів і на тимчасово окупованих районах Запоріжжя. Зокрема у Бердянську повністю закрили відділення дитячого денного стаціонару у міській лікарні. Там тепер лікують російських військових", - розповіли у Центрі нацспротиву.
У ЦНС повідомили, що кількість шпиталів, які окупанти розгортають замість цивільних лікарень, збільшується щотижня.
Натомість цивільним в обслуговуванні відмовляють.
- 11 січня повідомлялось, що у Бердянську росіяни облаштували ще три шпиталі й вивозять своїх убитих із окупованих територій у рефрижераторах.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.96
Купівля 39.96Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 41.94Продаж 42.99
- Актуальне
- Важливе