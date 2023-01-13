Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Через зростання втрат серед особового складу потребує збільшення військових шпиталів і на тимчасово окупованих районах Запоріжжя. Зокрема у Бердянську повністю закрили відділення дитячого денного стаціонару у міській лікарні. Там тепер лікують російських військових", - розповіли у Центрі нацспротиву.

У ЦНС повідомили, що кількість шпиталів, які окупанти розгортають замість цивільних лікарень, збільшується щотижня.

Натомість цивільним в обслуговуванні відмовляють.

11 січня повідомлялось, що у Бердянську росіяни облаштували ще три шпиталі й вивозять своїх убитих із окупованих територій у рефрижераторах.

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