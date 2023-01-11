В окупованому Бердянську росіяни облаштували три додаткові шпиталі, - депутатка Запорізької райради Сисоєва
У Бердянську на Запоріжжі росіяни облаштували ще три шпиталі й вивозять своїх убитих із окупованих територій у рефрижираторах
Про це повідомила депутатка Запорізької районної ради та журналістка Аліса Сисоєва в етері Еспресо.
"Вони (окупанти, - ред.) страждають від ЗСУ. Нам сьогодні повідомили, що в самому Бердянську вони облаштували три додаткові шпиталі. Усі медзаклади на окупованих територіях були заповнені пораненими рашистами. Вони заповнили всі палати й установи, навіть пологові будинки, своїми пораненими терористами", - наголосила вона.
Аліса Сисоєва, додала, що також було зафіксовано рух залізницею російських рефрижираторів
"Тобто значна частина рашистів полишає наші окуповані території в пакетах і холодильниках, на щастя", - зауважила депутатка.
- 11 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що РФ втратила близько 112 960 окупантів за час повномасштабної війни проти України.
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