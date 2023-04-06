Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі Укрінформу.

"Протягом березня прикордонники витримали понад 1800 обстрілів, які здійснював ворог по позиціях наших військовослужбовців. Їх інтенсивність у порівнянні з попереднім місяцем збільшилася на 11%", - наголосив він.

За словами Демченка, спільно з іншими підрозділами Сил оборони прикордонники протягом березня брали участь у понад 900 бойових зіткненнях з агресором. Також у ході спільних дій знищено значну кількість живої сили противника та ворожої техніки.

Українські воїни постійно відбивають ворожі атаки на Авдіївському, Лиманському та Бахмутському напрямках. На останньому ворог продовжує концентрувати свої найбільші наступальні спроможності попри значні втрати. Окупанти намагаються використовувати тактику виснаження та тотального руйнування, зазначив речник.

Також він відзначив ефективні дії груп аеророзвідки прикордонних підрозділів, які не лише нищать ворога, а й корегують вогонь артилерії по позиціях противника.

"Виконуючи бойові завдання прикордонники діють за єдиним задумом Генерального штабу", - додає Демченко.