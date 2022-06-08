Про це повідомляє Bild.

За інформацією поліції, автомобіль в'їхав у натовп на площі Брайтшайдплац. Одна людина загинула, за даними пожежної охорони ще вісім осіб постраждали. На місці аварії приземлився рятувальний гелікоптер.

Водія сріблястого Renault Twingo затримано. Деталі інциденту досі незрозумілі. Місце аварії оточили важко озброєні поліцейські, наслідки ДТП ліквідують 60 рятувальників.

За інформацією Bild, інцидент стався на перехресті Ранкештрассе та Тауенціенштрассе - на площі Брайтшайдплац, де у грудні 2016 року терорист в'їхав на вантажівці у різдвяний ярмарок. Тоді жертвами стали 12 людей, ще близько 50 отримали поранення.

19 грудня 2016 року вантажівка в'їхала у натовп відвідувачів різдвяного ярмарку в Берліні.

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