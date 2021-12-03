Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Культура У Берліні показали фільм про донецьку катівню "Ізоляція", знятий на основі книги Асєєва

У Берліні показали фільм про донецьку катівню "Ізоляція", знятий на основі книги Асєєва

3 грудня, 2021 п'ятниця
21:54
Культура

У посольстві України в Німеччині відбувся показ фільму про катівню "Ізоляція" в Донецьку, що був знятий на основі книги Станіслава Асєєва "Світлий Шлях". Історія одного концтабору"

Про це повідомляє Укрінформ.

Показ фільму пройшов у рамках інформаційної кампанії "Ізоляція: Must speak", яку у грудні 2020 року започаткувало Міністерство закордонних справ України, Український інститут та Міжнародний благодійний фонд "Ізоляція".

Після показу стрічки у посольстві пройшла дискусія, на якій зокрема був автор книги, журналіст, колишній в'язень "Ізоляції" Станіслав Асєєв. Він розповів про важливість розголосу та правди про катування у незаконних тюрмах. За його словами, так можна досягти результату, бо Кремль реагує на публічність. Автор також презентував свою книгу німецькою.

"Росія ніколи не визнає існування "Ізоляції", але якщо це стане міжнародною проблемою, коли про це почнуть говорити не тільки громадські активісти, а й лідери держав, є шанс, що Росія закриє "Ізоляцію", таємно. Але це буде добре", - сказав Асєєв.

На показі був присутній ще один колишній в'язень "Ізоляції" - науковець, президент Центру релігійних наук Ігор Козловський. Він також наголосив на важливості публічності та зазначив, що питання незаконного утримання людей у подібних в'язницях потрібно порушувати на міжнародному рівні.

"Мої катування припинилися після того, як американський посол заявив, що мене треба врятувати, коли моє ім'я стало відоме у світі, коли Папа Франциск написав листа Путіну", - підкреслив Козловський.

Про те, що у Німеччині, і загалом на Заході, мало людей знає про ситуацію на Сході України, сказав депутат німецького Бундестагу від Партії "зелених" Робін Вагенер. Однак він запевнив, що майбутній федеральний уряд ФРН буде підтримувати територіальну цілісність України та за кожної нагоди порушувати подібні питання із російською владою.
 

  • Нагадаємо, у грудні 2020 року Станіслав Асєєв презентував книгу "Світлий Шлях". Історія одного концтабору", у якій розповів про свій полон у російських окупантів на Донбасі в катівні "Ізоляція".
  • Ця книга увішла у короткий список номінантів конкурсу "Книга року BBC - Есеїстика - 2021", який опублікували 3 грудня.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Полон
війна з Росією
ізоляція
Станіслав Асєєв
показ фільму
катівня
Читайте також:
Джордж Камбосос
1 грудня, 2021 середа
Ломаченку запропонували бій за титул абсолютного чемпіона світу, але є одна умова
Пентагон
3 грудня, 2021 п'ятниця
"На карту поставлені нацбезпека США і країн НАТО": Пентагон "серйозно занепокоєний" військовою активністю РФ поблизу України
Наталка Діденко
2 грудня, 2021 четвер
На Україну насувається сніг і штормовий вітер, - синоптик Наталка Діденко
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.2
    Купівля 27.2
    Продаж 27.44
  • EUR
    Купівля 30.63
    Продаж 31.07
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
3 грудня
23:01
Bayraktar
Україна отримає від Туреччини ще понад 20 "Байрактарів", - Bloomberg
22:52
Ентоні Блінкен
РФ та Україна мають дотримуватись Мінських угод для деескалації, - Блінкен
22:42
обстріл
На Луганщині без світла залишились майже 2 тис. абонентів через обстріли окупантів 3 грудня
22:39
Джен Псакі
Псакі повідомила, що Байден і Путін під час ймовірної зустрічі обговорять Україну
22:24
Білий дім
Рішення про вступ України до НАТО приймає Альянс, а не Росія, - Білий дім
22:16
Ексклюзив
Тарас Стецьків
Ціль Путіна інкорпорувати Україну, приблизно так, як Білорусь, - екснардеп Стецьків
22:03
Олексій Данілов
Вони тут ніколи не переможуть, їх тут ніхто не чекає, - Данілов про можливе вторгнення російських військ в Україну
21:34
У Сербії на дитячому конкурсі малюнків учасників з ОРЛО назвали "жителями ЛНР": Україна висловила протест
21:28
Ексклюзив
Путін готовий перейти ту межу, яку не збирався переходити ні рік тому, ні навесні, - нардеп Рахманін про можливе вторгнення РФ
21:07
прикордонники
ЄС надасть Україні €1,4 млн на облаштування кордону з Білоруссю
20:47
Зеленський
Зеленський запросив до України прем’єра Угорщини
20:30
Віктор Ляшко
Із "червоної" зони готові вийти вісім областей України, - Ляшко
20:23
Ексклюзив
Микола Княжицький
Прямі перемовини Зеленського з Путіним призведуть до серйозного загострення в Україні і стануть підставою для військових дій РФ, - Княжицький
20:13
Олексій Данілов
Формування територіальної оборони треба завершити у максимально стислі терміни, - Данілов
20:01
Дмитро Кулеба
Україна готова до будь-яких форматів переговорів щодо Донбасу, - Кулеба
19:42
Путін
Путін поскаржився Ердогану на Україну за використання "Байрактарів" на Донбасі
19:33
опалення, тарифи, газ
З кінця квітня 2022 року ціни на газ можуть знизитися, - Вітренко
19:27
Першу редакцію "Вікіпедії" продають як NFT
19:24
"Барселона" - "Динамо"
Новоспечений тренер "Барселони" Хаві назвав футболіста, якого точно не продасть
19:19
Ексклюзив
"Відмова від НАТО та зняття питання Криму": політолог назвав можливі передумови для прямих перемовин між РФ та Україною
18:55
"Шахтар" - "Львів"
"Шахтар" здійснив камбек і забив 6 голів "Львову" у стартовому матчі 17-го туру УПЛ
18:43
Хмарочос Merdeka 118 у Куала-Лумпурі, Малайзія
Майже 680 метрів: у Малайзії будують другий за висотою в світі хмарочос
18:36
Бельгія та Швейцарія посилюють карантинні обмеження
18:13
Олександр Марченко
"Схильний до суїциду": омбудсман заявила, що РФ внесла позначку в особову справу політв'язня Марченка без проведення експертизи
17:54
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (ліворуч)
Усик - до біса сильний боксер, - легендарний Мейвезер висловився про перемогу українця над Джошуа
17:53
Ексклюзив
Олесь Доній
Екснардеп Доній про активізацію справ щодо бізнесу Ахметова: це дурні речі нібито для підтримки Зеленського, які грають проти нього
17:50
сепар ООС
На Донбасі окупанти шість разів порушили "режим тиші" та поранили українського військового
17:48
На Волині вивели новий сорт озимого жита: його потенційну врожайність оцінюють у 10-11 тонн з гектара
17:41
У Білорусі соцмережі "Радіо Свобода" визнали "екстремістськими"
17:33
Горст Еккель
Помер останній футболіст, який вигравав чемпіонат світу - 1954
17:22
Талібан
Таліби видали новий указ в Афганістані: забороняє насильні шлюби, але не згадує питання освіти жінок
17:17
Операція "Полісся": на Рівненщині силовики вчилися стримувати масовий прорив кордону
17:06
Ексклюзив
Віталій Кулик
Не можна перевірити інформацію про наявність громадянства США Арахамії чи Рудик, - політексперт про запит нардепа Качури
17:04
Портников
“ПолітКлуб Віталія Портникова” 3 грудня. Президент Зеленський прагне прямих переговорів з РФ: що це дасть Україні
16:57
Кулеба
Україна може стати регіональним хабом ОБСЄ з прав людини, - МЗС
16:54
Кріштіану Роналду
Я ніколи не бачив гравця його віку у такій фізичній формі, - новий тренер МЮ засипав Роналду компліментами
16:49
Белавіа
"Белавіа" скоротила половину флоту через санкції Євросоюзу
16:46
Семен Семенченко
СБУ скерувала до суду справу Семенченка
16:42
Карл Нехаммер
В Австрії визначили нового канцлера
16:41
Ексклюзив
Укрзалізниця
Небезпечна Укрзалізниця: половина залізничних колій в Україні непридатні для перевезення людей та вантажу
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV