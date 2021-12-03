У Берліні показали фільм про донецьку катівню "Ізоляція", знятий на основі книги Асєєва

Про це повідомляє Укрінформ.

Показ фільму пройшов у рамках інформаційної кампанії "Ізоляція: Must speak", яку у грудні 2020 року започаткувало Міністерство закордонних справ України, Український інститут та Міжнародний благодійний фонд "Ізоляція".

Після показу стрічки у посольстві пройшла дискусія, на якій зокрема був автор книги, журналіст, колишній в'язень "Ізоляції" Станіслав Асєєв. Він розповів про важливість розголосу та правди про катування у незаконних тюрмах. За його словами, так можна досягти результату, бо Кремль реагує на публічність. Автор також презентував свою книгу німецькою.

"Росія ніколи не визнає існування "Ізоляції", але якщо це стане міжнародною проблемою, коли про це почнуть говорити не тільки громадські активісти, а й лідери держав, є шанс, що Росія закриє "Ізоляцію", таємно. Але це буде добре", - сказав Асєєв.

На показі був присутній ще один колишній в'язень "Ізоляції" - науковець, президент Центру релігійних наук Ігор Козловський. Він також наголосив на важливості публічності та зазначив, що питання незаконного утримання людей у подібних в'язницях потрібно порушувати на міжнародному рівні.

"Мої катування припинилися після того, як американський посол заявив, що мене треба врятувати, коли моє ім'я стало відоме у світі, коли Папа Франциск написав листа Путіну", - підкреслив Козловський.

Про те, що у Німеччині, і загалом на Заході, мало людей знає про ситуацію на Сході України, сказав депутат німецького Бундестагу від Партії "зелених" Робін Вагенер. Однак він запевнив, що майбутній федеральний уряд ФРН буде підтримувати територіальну цілісність України та за кожної нагоди порушувати подібні питання із російською владою.



Нагадаємо, у грудні 2020 року Станіслав Асєєв презентував книгу "Світлий Шлях". Історія одного концтабору", у якій розповів про свій полон у російських окупантів на Донбасі в катівні "Ізоляція".

Ця книга увішла у короткий список номінантів конкурсу "Книга року BBC - Есеїстика - 2021", який опублікували 3 грудня.

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