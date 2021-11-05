У Берліні знайшли мертвим російського дипломата, ЗМІ кажуть - "співробітник ФСБ"

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.



У Spiegel зазначають, що труп знайшли поліцейські біля посольства в Берліні 19 жовтня приблизно о 7:20 ранку. Однак про смерть дипломата стало відомо лише зараз.



Припускають, що він упав з верхнього поверху комплексу посольства в районі Мітте.



Spiegel пише, що згідно зі списком дипломатів, чоловік був акредитований як другий секретар посольства в Берліні від літа 2019 року. Однак співробітники німецькі служби безпеки підозрювали, що він працює у внутрішній секретній службі ФСБ РФ.



У виданні зазначають, що померлий був пов'язаний з офіцером Другої служби ФСБ, що зокрема відповідає за боротьбу з тероризмом. Працівники європейських спецслужб підозрюють дипломата у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, якого вбили 23 серпня 2019 року в Берліні.



Зазначають, що після того, як знайшли тіло російського дипломата, посольство не дало дозволу на розтин. Через наявність у померлого дипломатичного статусу прокурор не зміг розслідувати обставини смерті чоловіка.



Тіло дипломата доставили до Росії. Коментувати те, що сталося, посольство РФ відмовилося.

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