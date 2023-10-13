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У Білому домі повідомили, коли Байден подасть запит на додаткове фінансування для України

13 жовтня, 2023 п'ятниця
01:50
Світ Джозеф Байден, саміт НАТО

Президент США Джо Байден наступного тижня оприлюднить свій запит на додаткове фінансування для України

Про це повідомляє Reuters.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр провела брифінг, де повідомила, що президент США Джо Байден наступного тижня оприлюднить свій запит на додаткове фінансування.

За словами особи, яка знайома з цим питанням, адміністрація Байдена планує просити у Конгресу додаткові гроші на військову допомогу Україні та Ізраїлю.

Відомо, що деякі республіканці будуть протидіяти спробам пов’язати допомогу Ізраїлю з допомогою Україні. 

Що відомо про суперечки в Конгресі США щодо допомоги Україні 

1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада, схвалений напередодні сенатом та палатою представників конгресу Штатів. Також він закликав республіканців конгресу підтримати законопроєкт про надання додаткової допомоги Україні, заявивши, що він "втомився" від постійних перепалок, які ледь не призвели до блокування роботи уряду.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що попри відсутність рішення у конгресі США щодо допомоги Україні на тлі можливого шатдауну підтримка з боку Штатів не ослабла.

Конгрес США не вніс нове фінансування допомоги Україні до закону про тимчасовий бюджет.  Крім того, Палата представників відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті, який підтримував військову допомогу Україні.

Пентагон вже попередив Конгрес про можливі проблеми з постачанням зброї в Україну. За даними видання Politico, у Байдена шукають альтернативні шляхи фінансування допомоги Україні.

7 жовтня інше видання, The Telegraph, повідомило, що Байден збирається просити Конгрес про пакет допомоги Україні на $100 млрд. Також Міністр армії США Крістін Вормут заявила, що для можливості ефективно допомагати Ізраїлю та Україні одночасно Пентагон потребуватиме додаткового фінансування від Конгресу США. Згодом повідомлялося, що у Білому домі обговорюють можливість об'єднати в один пакет військову допомогу Україні та Ізраїлю – так буде легше і швидше провести обидва рішення.

Видання WSJ зазначає, що у Конгресі США обговорюють пакет допомоги Україні, обсягом $60-100 млрд. Сенатори США від обох партій хочуть найближчими тижнями прийняти річний пакет допомоги Україні.

Економіка
Україна
Ізраїль
Джо Байден
Війна з Росією
США
допомога США Україні
Війна в Ізраїлі
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