У Білому домі відреагували на заклики республіканців припинити допомогу Україні
В адміністрації Байдена наголосили, що допомога Україні напряму збігається з інтересами національної безпеки США, тому Білий дім продовжуватиме приділяти їй увагу
Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Укрінформ.
У відповідь на заяви ультраправих республіканців, він зазначив: "Я чув голоси, які стверджували, зокрема, що ми не повинні підтримувати Україну, а маємо зосереджувати свою увагу на тому, що відбувається вдома".
Президенти, які представляли як Демократичну, так і Республіканську партії впродовж десятиліть докладали зусиль як на одному, так і на іншому напрямах, кажуть у Білому домі.
"Ми можемо дбати про наших людей всередині країни та робити далекосяжні інвестиції в наш середній клас, щоби мати добре оплачувану роботу на майбутні роки й десятиліття, а також відстоювати цінності в усьому світі, які ми поважаємо, в тому числі цінності свободи та свободу народу України", - зауважив Салліван.
І тут йдеться, за словами радника Байдена, не про щось абстрактне, а про конкретні кроки. Адже за рік після початку повномасштабної агресії Росії США не лише мобілізували міжнародну коаліцію для захисту України, але також зробили "історичні інвестиції" в чисту енергетику, інфраструктуру, технології США, що лише посилило середній клас.
"Сполучені Штати мають суттєві зобов’язання по всьому світу, які безпосередньо стосуються нашої національної безпеки та добробуту людей у цій країні. І ми виконаємо ці зобов’язання",- наголосив Салліван.
- Нещодавно група з 19 ультраправих республіканців звернулася до президента США Джо Байдена і закликала припинити військову допомогу Україні. За їхніми словами, війна в Україні триває уже другий рік, але "немає чіткої стратегії, щодо її завершення". Також вони вважають, що уряду слід зосередитися на розв’язанні внутрішніх проблем Америки.
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