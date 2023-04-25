Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Укрінформ.

У відповідь на заяви ультраправих республіканців, він зазначив: "Я чув голоси, які стверджували, зокрема, що ми не повинні підтримувати Україну, а маємо зосереджувати свою увагу на тому, що відбувається вдома".

Президенти, які представляли як Демократичну, так і Республіканську партії впродовж десятиліть докладали зусиль як на одному, так і на іншому напрямах, кажуть у Білому домі.

"Ми можемо дбати про наших людей всередині країни та робити далекосяжні інвестиції в наш середній клас, щоби мати добре оплачувану роботу на майбутні роки й десятиліття, а також відстоювати цінності в усьому світі, які ми поважаємо, в тому числі цінності свободи та свободу народу України", - зауважив Салліван.

І тут йдеться, за словами радника Байдена, не про щось абстрактне, а про конкретні кроки. Адже за рік після початку повномасштабної агресії Росії США не лише мобілізували міжнародну коаліцію для захисту України, але також зробили "історичні інвестиції" в чисту енергетику, інфраструктуру, технології США, що лише посилило середній клас.

"Сполучені Штати мають суттєві зобов’язання по всьому світу, які безпосередньо стосуються нашої національної безпеки та добробуту людей у цій країні. І ми виконаємо ці зобов’язання",- наголосив Салліван.