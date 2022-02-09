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У Білому домі виступили проти ідеї накладання негайних санкцій на "Північний потік-2"

9 лютого, 2022 середа
08:35
Світ Джен Псакі

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США не підтримують ідею запровадження термінових санкцій проти газопроводу "Північний потік-2", оскільки загроза обмежень є важелем впливу на РФ, щоб стримати ескалацію навколо України

Про це вона заявила на брифінгу.

"Є розбіжності між нами та деким у Конгресі. Там вважають, що введення санкцій проти "Північного потоку-2" вже зараз було б ефективним. Ми не згодні. Ми вважаємо, що це важіль впливу", - зазначила речниця Білого дому.

За словами Джен Псакі, розуміння, що "Північний потік-2" не запустять у разі вторгнення РФ в Україну слугує важелем впливу, тому США йдуть таким шляхом.

"І тому не думаємо, що такий підхід (превентивних санкцій, – ред.) спрацює", - наголосила вона.

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США проводять консультації з Німеччиною щодо припинення роботи "Північного потоку-2".
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російська агресія
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Північний потік-2
вторгнення в Україну
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