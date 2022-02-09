У Білому домі виступили проти ідеї накладання негайних санкцій на "Північний потік-2"
Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США не підтримують ідею запровадження термінових санкцій проти газопроводу "Північний потік-2", оскільки загроза обмежень є важелем впливу на РФ, щоб стримати ескалацію навколо України
Про це вона заявила на брифінгу.
"Є розбіжності між нами та деким у Конгресі. Там вважають, що введення санкцій проти "Північного потоку-2" вже зараз було б ефективним. Ми не згодні. Ми вважаємо, що це важіль впливу", - зазначила речниця Білого дому.
За словами Джен Псакі, розуміння, що "Північний потік-2" не запустять у разі вторгнення РФ в Україну слугує важелем впливу, тому США йдуть таким шляхом.
"І тому не думаємо, що такий підхід (превентивних санкцій, – ред.) спрацює", - наголосила вона.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США проводять консультації з Німеччиною щодо припинення роботи "Північного потоку-2".
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