США проводять консультації з Німеччиною щодо припинення роботи "Північного потоку-2", - Нуланд
Заступниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що США продовжують консультації з Німеччиною стосовно закриття газопроводу "Північний потік-2"
Про це вона сказала на брифінгу, передає Укрінформ.
"Стосовно Північного потоку-2 ми продовжуємо дуже потужні й чіткі консультації з нашими німецькими союзниками", - повідомила Вікторія Нуланд.
За словами заступниці Держсекретаря США, у разі нового вторгнення Росії на територію України, робота газопроводу не просуватиметься далі.
- Нагадаємо, німецький регулятор "Федеральне мережеве агентство" ухвалив рішення призупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2".
- Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає запуск "Північного потоку-2" малоймовірним у випадку ескалації агресії РФ проти України і називає це джерелом тиску на Росію.
- 10 січня очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" припинили, тому що він не відповідає вимогам ЄС.
- Видання Bloomberg писало, що у Вашингтоні не впевнені, що Німеччина введе жорсткі санкції проти Москви, в тому числі щодо газопроводу "Північний потік-2", у разі вторгнення РФ в Україну.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що європейські партнери запросили Україну до участі у процесі сертифікації газопроводу "Північний потік-2".
- Німеччина заявила про готовність накласти санкції на "Північний потік-2" у разі нападу Росії на Україну.
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