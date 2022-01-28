США проводять консультації з Німеччиною щодо припинення роботи "Північного потоку-2", - Нуланд

Про це вона сказала на брифінгу, передає Укрінформ.



"Стосовно Північного потоку-2 ми продовжуємо дуже потужні й чіткі консультації з нашими німецькими союзниками", - повідомила Вікторія Нуланд.



За словами заступниці Держсекретаря США, у разі нового вторгнення Росії на територію України, робота газопроводу не просуватиметься далі.

Нагадаємо, німецький регулятор "Федеральне мережеве агентство" ухвалив рішення призупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2".

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає запуск "Північного потоку-2" малоймовірним у випадку ескалації агресії РФ проти України і називає це джерелом тиску на Росію.

10 січня очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" припинили, тому що він не відповідає вимогам ЄС.

Видання Bloomberg писало, що у Вашингтоні не впевнені, що Німеччина введе жорсткі санкції проти Москви, в тому числі щодо газопроводу "Північний потік-2", у разі вторгнення РФ в Україну.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що європейські партнери запросили Україну до участі у процесі сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

Німеччина заявила про готовність накласти санкції на "Північний потік-2" у разі нападу Росії на Україну.

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