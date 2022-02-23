У Білорусі по трасі везли літак Су-24, в РНБО припускають підготовку провокацій для виправдання агресії проти України

Про це йдеться на сайті Центру протидії дезінформації.



"Команда Центру зафіксувала поширення відеозапису транспортування бомбардувальника Су-24 в прикордонному з Україною Іванівському районі Білорусі (межує з Волинською областю). Важливо зауважити, що літаки Су-24 перебувають на озброєнні України. За візуальною оцінкою, транспортований літак є повністю непридатним для здійснення польотів, що робить його ідеальним "реквізитом" для постановочних відео зі знешкодження українського бойового літака, що порушив повітряний простір Білорусі", - йдеться у повідомленні.



У Центрі протидії дезінформації зазначили, що провокаційним відео з літаком може розпочатися активна фаза дій режиму Лукашенка з виправдання військової агресії щодо України.



"Максимальне поширення цього матеріалу допоможе зірвати дезінформаційну операцію проти України та завадити реалізації планів ворога", - наголосили в Центрі.



Напрацювання щодо зазначеної інформації передані керівництву ЗСУ для оперативного врахування та реагування на ймовірну загрозу.

