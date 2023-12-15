У Білорусі почалася перевірка у частинах ВПС та ППО: підрозділи розпочали виконання бойових завдань
У військових частинах ВПС та ППО Білорусі розпочалася перевірка чергових сил з протиповітряної оборони. Підрозділи РСЗВ та радіотехнічних військ розпочали виконання бойових завдань
Про це пише міністерство оборони Білорусі.
"Підрозділи зенітних ракетних та радіотехнічних військ висунулися у призначені райони та розпочали виконання бойових завдань", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що залучені зенітні ракетні комплекси С-300, С-400, а також маловисотні радіолокаційні комплекси "Роса-РБ". Особовий склад повинен виконувати завдання щодо виявлення та умовного знищення контрольних цілей.
- Білорусь продовжила спільні зі збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 18 грудня.
- Раніше у ДПСУ заявляли, що загроза повторного вторгнення окупантів із території Білорусі наразі низька, всі КПП заміновано.
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