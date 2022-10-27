У Білорусі повним ходом іде мобілізація, - тіньовий міністр оборони Валерій Сахащик

Про це розповів міністр оборони тіньового уряду Тихановської, колишній командир бригади білоруських десантників підполковник запасу Валерій Сахащик, інформує "Главком".

"Мобілізація йде повним ходом. Починали з військовослужбовців усіх категорій: солдатів, сержантів, прапорщиків, офіцерів, які служили у Силах спеціальних операцій. Призивали до віку 35 років. Зараз уже і старших забирають до армії", – розповів Сахащик.

Підполковник розповів, що усі частини з'єднання Сил спеціальних операцій Білорусі доукомплектовують до штатів воєнного часу.

"Щодо сухопутних військ точної інформації немає. Але заклики приєднуватися до армії мають місце всюди. Білорусів уже не випускають за кордон, вручають повістки, це вже має масовий характер", – додав Сахащик.

Білорусів, які намагаються протестувати проти мобілізації, лупцюють та кудись забирають. Зокрема, в одному з військкоматів Вітебської області кілька днів 50 людей прибули за повістками. Двоє солдатів запасу почали ставити питання військовим: «Куди? Навіщо? Скільки? А чи не відправлять нас на війну? На війну ми не хочемо!». За словами Сахащика, військком не став відповідати на запитання. А потім до хлопців прийшли омонівці, відлупцювали їх гумовими кийками, закували у наручники, кинули до машини і кудись відвезли. Більше подібних питань ніхто з призваних не ставив.

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