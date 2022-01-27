У Білорусі видання "Наша Ніва" визнали екстремістським

Про це заявило МВС Білорусі.



Екстремістським формуванням визнано групу громадян з числа "Сородичи" (газета "Наша Нива"), яка об'єдналася за допомогою інтернет-ресурсів, зокрема в соціальних мережах та месенджерах



За інформацією МВС, був оновлений перелік рганізацій, формувань, індивідуальних підприємців, причетних до екстремістської діяльності.

Наприкінці листопада 2021 року самопроголошена влада Білорусі визнала екстремістськими Telegram-канал "Нашої Ніви" і його акаунти в інших соцмережах. Рішення ухвалив суд Центрального району Мінська за матеріалами Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі.

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