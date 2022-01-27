У Білорусі видання "Наша Ніва" визнали екстремістським
Самопроголошена білоруська влада визнала "екстремістським формуванням" колектив редакції незалежної газети "Наша Ніва"
Про це заявило МВС Білорусі.
Екстремістським формуванням визнано групу громадян з числа "Сородичи" (газета "Наша Нива"), яка об'єдналася за допомогою інтернет-ресурсів, зокрема в соціальних мережах та месенджерах
За інформацією МВС, був оновлений перелік рганізацій, формувань, індивідуальних підприємців, причетних до екстремістської діяльності.
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