У Білорусі викликають з запасу тих, хто служив. Розсилають повістки, - Арахамія
Громадян Республіки Білорусь, що мають досвід проходження армійської служби, викликають до військкоматів
Про це із посиланням на власні джерела ввечері 26 лютого 2022 року повідомив народний депутат України, керівник парламентської фракції "Слуга Народу", передає Еспресо.TV.
"Зараз у Білорусі викликають усіх, хто служив, з запасів... Їм прийшли повістки", - йдеться у повідомленні.
На думку Арахамії, це "виглядає як ще один фронт зверху".
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"Треба білорусів попередити про наслідки", - каже Давид Арахамія.
У коментарях під дописом політика відомий білоруський журналіст Антон Мотолько своєю чергою просить українського народного депутата не "робити ворогів" з білорусів.
"Це вигідно Кремлю та окупантам, стравити білорусів та українців зараз. Ми не ваші вороги", - заявляє Мотолько.
- Нагадаємо, завтра, 27 лютого, в Білорусі має пройти "конституційний референдум"щодо остаточного стоврення союзної з Росією "союзної держави" та розширення повноважень Лукашенка під егідою появи нового "органу влади" - "Всебілоруських народних зборів", які опозиція називає фейковими.
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