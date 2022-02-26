У Білорусі викликають з запасу тих, хто служив. Розсилають повістки, - Арахамія

Про це із посиланням на власні джерела ввечері 26 лютого 2022 року повідомив народний депутат України, керівник парламентської фракції "Слуга Народу", передає Еспресо.TV.



"Зараз у Білорусі викликають усіх, хто служив, з запасів... Їм прийшли повістки", - йдеться у повідомленні.



На думку Арахамії, це "виглядає як ще один фронт зверху".



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"Треба білорусів попередити про наслідки", - каже Давид Арахамія.



У коментарях під дописом політика відомий білоруський журналіст Антон Мотолько своєю чергою просить українського народного депутата не "робити ворогів" з білорусів.



"Це вигідно Кремлю та окупантам, стравити білорусів та українців зараз. Ми не ваші вороги", - заявляє Мотолько.

Нагадаємо, завтра, 27 лютого, в Білорусі має пройти "конституційний референдум"щодо остаточного стоврення союзної з Росією "союзної держави" та розширення повноважень Лукашенка під егідою появи нового "органу влади" - "Всебілоруських народних зборів", які опозиція називає фейковими.