У Білорусі зараз понад 500 політв'язнів, - правозахисники

Про це повідомили у правозахисному центрі "Вясна".

Політв'язнями визнані Олександр Івулін, Данило Колесніков, Максим Жаров, Ілля Толкач і Руслан Волков.



"У Білорусі сьогодні плюс п'ять нових політв'язнів. Загалом їх - 534", - ідеться в повідомленні.

3 липня у білоруському місті Століні затримали 24-річного громадянина України Павла Рабешка.