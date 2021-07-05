У Білорусі зараз понад 500 політв'язнів, - правозахисники
Правозахисники 5 липня визнали політв'язнями ще п'ятьох осіб
Про це повідомили у правозахисному центрі "Вясна".
Політв'язнями визнані Олександр Івулін, Данило Колесніков, Максим Жаров, Ілля Толкач і Руслан Волков.
"У Білорусі сьогодні плюс п'ять нових політв'язнів. Загалом їх - 534", - ідеться в повідомленні.
- 3 липня у білоруському місті Століні затримали 24-річного громадянина України Павла Рабешка.
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