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У Білорусі затримали колишнього кандидата у президенти Дмитрієва, - ЗМІ

12 січня, 2023 четвер
06:08
Світ Андрій Дмитрієв

Білоруські силовики затримали колишнього кандидата в президенти Білорусі Андрія Дмитрієва

Про це передають місцеві видання "Медіазона Білорусь" та "Зеркало" із посиланням на із посиланням на колегу Дмитрієва.

Зокрема, за даними "Зеркало", чоловік перебуває в ізоляторі на Окрестіна у Мінську.

Журналісти намагалися зв'язатися із політиком, але не відповідає ні його телефон, ні телефон екскандидатки на виборах президента Білорусі 2015 року, соратниці Дмитрієва Тетяни Короткевич.

Інші подробиці про затримання політика невідомі.

Довідка: Андрій Дмитрієв - співголова ліквідованого владою громадського руху "Говори правду". На виборах 2020 року був кандидатом у президенти. За інформацією ЦВК, набрав 1,21% голосів. 12 серпня 2021 року Дмитрієва вже затримували силовики. Тоді, за даними ЗМІ, він намагався покинути Білорусь і виїхати в Польщу, але був затриманий. Надвечір того ж дня його відпустили. 8 жовтня 2021 року Верховний суд ліквідував "Говори правду".

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Білорусь
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