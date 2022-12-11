У Білорусі збирають гроші на амуніцію російським військовим

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

За даними білоруського підпілля, фактично, ці кошти будуть направлені на закупівлю амуніції та форми мобілізованим військовим рф, що воюють в Україні. Офіційно ж, кошти збирають нібито білоруським військовим.

Збором займається контрольована білоруським міноборони організація "Об’єднання ветеранів бойових дій на території інших держав". Вона створена в 1995 році році, а до основних цілей діяльності організації, згідно зі статутом, відносяться соціальний захист прав і гарантій ветеранів бойових дій на території інших держав.

3 грудня Сергій Шойгу та Віктор Хренін підписали протокол про внесення змін до угоди про "забезпечення регіональної безпеки". В ISW зазначили, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу зустрічався із самопроголошеним президентом Білорусі, аби продовжити тиск на нього для подальшої підтримки Мінськом російської агресії проти України

6 грудня у Білорусі заявили про початок "планових занять із бойової підготовки"

Полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант вважає, що у Білорусі відбувається певна активність, але не обов'язково, що противник зможе створити потужне угруповання