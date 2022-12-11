У Білорусі збирають гроші на амуніцію російським військовим
На білоруських держпідприємствах почали збирати кошти на потреби "Об’єднання ветеранів бойових дій на території інших держав"
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
За даними білоруського підпілля, фактично, ці кошти будуть направлені на закупівлю амуніції та форми мобілізованим військовим рф, що воюють в Україні. Офіційно ж, кошти збирають нібито білоруським військовим.
Збором займається контрольована білоруським міноборони організація "Об’єднання ветеранів бойових дій на території інших держав". Вона створена в 1995 році році, а до основних цілей діяльності організації, згідно зі статутом, відносяться соціальний захист прав і гарантій ветеранів бойових дій на території інших держав.
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