Про це інформує Луганська обласна державна адміністрація.

"Свавілля спостерігається й у Біловодській громаді. Там окупаційна влада змушує аграріїв звільняти ангарні приміщення, аби заселяти туди російських солдатів", - пише пресслужба.

Повідомляється, що на базі раніше сучасної лікарні тепер розташований військовий госпіталь, завалений пораненими рашистами. У Луганську до неврологічного відділення обласної лікарні привозять вагнерівців, ними зайнято близько 100 ліжок. В інших медзакладах міста вільних місць практично не залишилося.

"Щось нелогічне, навіть для місцевих мешканців, коїться в Сєверодонецьку. Вони замерзають за відсутності теплопостачання і не можуть зрозуміти, чому окупаційна влада до пункту тимчасового розміщення пустила тільки 67 осіб, хоча розрахований він нібито на 700 осіб, про що повідомляє російська пропаганда? Більш того, цей пункт заповнений менше, ніж на 10%, а в місті збираються відкривати ще два аналогічних. Для обраних", - роз'яснює ОВА.

Також на виїзд та в’їзд заблоковане село Титарівка на Старобільщині, розташоване поряд із Половинкиним, де відповідні репресивні заходи вже відбулися. Наразі у Титарівці затримали десятки місцевих жителів із підозрою роботи на ЗСУ.

Водночас 4 січня ЗСУ відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки й Площанки.

2 січня ворог заблокував для фільтраційних заходів захоплене в лютому село Половинкине Старобільського району.

Станом на 2 січня британські фахівці зазначають, що ЗСУ протягом останніх п'яти днів вели бої з російськими окупантами за контроль над трасою Р66 на північ від Кремінної у Луганській області.

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