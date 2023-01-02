Окупанти під час фільтраційних заходів вивезли з села на Луганщині половину жителів

Інформація про це була оприлюднена на сайті Центру національного спротиву.

"Село взяли в оточення й заблокували в’їзд та виїзд. Причиною стали успішні прильоти по позиціях ворога, в яких окупанти звинувачують місцеве населення. Відомо, що в результаті рейду вже 30 мешканців села було репресовано й вивезено до Луганська. До мешканців села застосовується "колективна відповідальність", - ідеться в повідомленні.

8 вересня постійний представник Польщі в ООН Кшиштоф Щерський заявив, що дії Росії в Україні нагадують сталінські методи.

19 листопада стало відомо, що ФСБ на окупованих територіях створює оперативні групи для полювання на партизанів.

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