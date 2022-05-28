У Болгарії відкрили перший дитячий садок для українських біженців
У місті Пловдив відкрився перший у Болгарії центр денного перебування для дітей українських біженців
Про це повідомляє The Sofia Globe.
Дитячий садок відкрили 28 травня. Приміщення надав муніципалітет міста. За допомогою благодійників та волонтерів його відремонтували та повністю обладнали.
За даними видання, у садку перебувають 18 українських дітей-біженців, якими опікуються двоє вихователів з України. Батьки дітей, які відвідують дитячий садок, уже знайшли роботу. Але деякі матері також залишаться в центрі протягом перших кількох днів.
Наталія Елліс з фонду підтримки розповіла: "Є діти, які дуже налякані після втечі, після цих сирен, після всього, що сталося в Україні, тому ми дозволяємо мамам залишатися якомога довше, щоб вони звикли до ситуації".
Крім вивчення мови, діти повинні звикнути до болгарської кухні.
"Ми підписали контракт на кейтеринг, і вони будуть їсти ту саму їжу, що й інші діти в дитячих садках. Ми поступово включатимемо їх у процес інтеграції в болгарську громаду та культуру", – сказала Наталія Елліс.
Також дітям допоможуть вивчити мову, якщо вони матимуть всі необхідні щеплення - зможуть відвідувати муніципальні дитячі садочки. Видання повідомляє, що за кілька днів у місті відкриють ще один денний дитячий центр.
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