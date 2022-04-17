У Бородянці з-під завалів зруйнованих обстрілами будинків дістали загиблу людину
16 квітня в Бородянці на Київщині з-під завалів будинків, зруйнованих російськими обстрілами, дістали тіло загиблої людини. Також розбори завалів тривають у Чернігові
Про це повідомила ДСНС.
"Київщина, смт Бородянка: 16 квітня проводилися роботи з розбору завалів двох зруйнованих обстрілами багатоповерхових житлових будинків. Під час проведення робіт вилучено тіло загиблої особи", - зазначили рятувальники.
Крім того, в Чернігові співробітники ДСНС продовжують розбирати завали спортивного центру "Чернігів" та дев'ятиповерхового житлового будинку. На місці працює зведений загін рятувальників.
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