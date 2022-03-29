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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією У боях під Харковом 200-та окрема мотострілецька бригада окупантів втратила дві батальйонно-тактичні групи і командира бригади, - Генштаб

У боях під Харковом 200-та окрема мотострілецька бригада окупантів втратила дві батальйонно-тактичні групи і командира бригади, - Генштаб

29 березня, 2022 вiвторок
12:47
війна з Росією втрати ворога

Втрати однієї 200-ї бригади склали понад 1500 військовослужбовців

У своєму звіті за 12:00 Генштаб ЗСУ інформує населення, що мети наступальної операції противник не досяг, передає "Еспресо. TV".

"Відзначається виведення окремих підрозділів збройних сил російської федерації з території Київської та Чернігівської областей. При цьому зберігається високою загроза нанесення російськими окупантами ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури", - пишуть наші військові.

Вони зазначають, що в РФ існує проблема посилення та проведення ротації наявного угруповання противника.

"Так, тільки в тихоокеанському флоті збройних сил російської федерації, підрозділи комплектування, за причини відмови особового складу брати участь у так званій “спеціальній операції”, не спроможні укомплектувати навіть одну батальйонно-тактичну групу", - кажуть в ЗСУ.

На Волинському напрямку угруповання збройних сил республіки Білорусь забезпечує прикриття свого державного кордону, проводить демонстраційні дії.

На Поліському напрямку противник обмежується обстрілами артилерією, перегрупуванням наявних підрозділів та частковим їх виведенням на територію Білорусі.

На Сіверщині окупанти продовжують блокувати Чернігів, намагаються поступово знищувати військові та цивільні об’єкти. В напрямку Броварів ворог активних дій не проводив.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують застосовувати авіацію та артилерію по населених пунктах Харків та Барвінкове, намагаються захопити місто Ізюм. Тривають бої в районі населених пунктів Камянка, Суха Камянка, Тихоцьке.

"Ворог наростив наявне угруповання введенням окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії. Саме в боях під Харковом 200-а окрема мотострілецька бригада противника втратила дві батальйонно-тактичні групи і особисто командира бригади полковника Дениса Курила. Втрати однієї 200-ї бригади склали понад 1500 військовослужбовців", - пишуть в генштабі.

На Донецькому напрямку противник наростив вогневий вплив та активізував штурмові дії на більшості напрямків. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Воєводівка, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Золоте-4, Попасна, Торецьк, Новгородське. Основні зусилля концентрує на взятті під контроль Попасної та Маріуполя. Успіху ворог не має.

В місті Бердянськ російські окупанти намагаються відновити припортову інфраструктуру.

На Південнобузькому напрямку ворог, під прикриттям вогню артилерії, проводить заходи відновлення боєздатності, поповнює запаси боєприпасів та палива.

  • Нагадаємо, окупанти віддають накази зрівнювати з землею мирні населені пункти, - СБУ

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Новини
Харків
окупанти
Генштаб ЗСУ
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