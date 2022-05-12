Про це повідомило міністерство молоді та спорту у фейсбуці.

"Він загинув гідно, боронячи Україну. Бог забрав його додому. Спасибі всім, хто стояв поруч, молився, постився, боровся. Останнє листування з ним і фото мого героя. Ти був дуже добрим сином. Побачимося, синку, на небесах. Мама, яка любить і чекає на зустріч. Ми побачимося. Дякуємо за мирне небо", - написала мама Артема Моші у фейсбуці.

Михайлу Попову 15 травня мало виповнитися 24 роки. Як зазначають у міністерстві, він планував одружитися та мати дітей.

У боях на Харківщині загинув чемпіон України з бігу.

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