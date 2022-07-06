У боях за Лисичанськ загинув командир білоруського батальйону "Волат" Іван Брест

Про це інформує полк імені Кастуся Калиновського у фейсбуці.

"З болем у серці повідомляємо, що командир батальйону "Волат" полку Калиновського з позивним Брест героїчно загинув, виконуючи свій бойовий обов’язок. З перших днів війни він стояв на захисті України від російської агресії та стояв у витоків створення Калинівського полку. Ми знали його як мужню, рішучу та самовіддану людину, готову на все заради кожного свого бійця. Брест мав винятковий авторитет серед вояків полку. Крім того, він був вірним сином білоруської землі і вірив у майбутнє вільної Білорусі. Це дуже велика і болюча втрата для всіх нас", - йдеться у зверненні.

Зазначається, що 26 червня батальйон "Волат" полку імені Кастуся Калиновського брав участь у стримуванні танкового прориву росіян у районі Лисичанська. У ході бою невелика група бійців вступила у нерівний бій з підрозділами російських окупантів. Через кілька годин зіткнення атаку росіян відбили. Проте у другій хвилі бійці полку імені Кастуся Калиновського були вимушені відступати через значне переважання сил противника. При цьому білоруський батальйон продовжував спрямовувати українську артилерію проти живої сили та техніки російських загарбників. Повідомляється, що в якийсь момент звʼязок з батальйоном "Волат" обірвався.

"Можна з упевненістю сказати, що завдяки особистому героїзму та самопожертві наші білоруські хлопці змогли зупинити наступ ворожої колони. Тим самим вони дали можливість основним силам ЗСУ безпечно відійти в цьому напрямку", - зазначається у дописі.

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