У Боярці пропонують назвати вулицю ім'ям фотожурналіста Максима Левіна
Вулицю Заводську в київському передмісті Боярці хочуть перейменувати на вулицю Макса Левіна - відомого українського фотокореспондента й документаліста, який загинув від російських окупаційних військ, висвітлюючи перебіг боїв за Київ на узбережжі ріки Ірпінь
З такою пропозицією виступили місцеві жителі. Про це із посиланням на Читомо передає Еспресо.TV.
"На вулиці Заводській Макс Левін жив багато років, зараз там проживає його мама", - повідомляють в ініціативі.
Підписати заклик про перейменування можна за посиланням.
Довідка
Максим Євгенович Левін - фотокореспондент, документальний фотограф та оператор багатьох українських і міжнародних видань. Співпрацював з Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Його фото публікували такі видання, як Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria та інші.
Активно висвітлював події Майдану, а з початком військової агресії Росії - постійно з ризиком для життя знімав фоторепортажі в зоні бойових дій на нулі. Зокрема як фотокор був в Іловайську, звідки дивом зміг вибратись з оточення, після чого заснував меморіальний інтернет-ресурс AFTER ILOVAISK (Після Іловайську), нагадує Боярка - Історія нашого міста.
Батько чотирьох дітей.
Державні нагороди:
1) Орден "За заслуги" III ступеня (5 червня 2015 року) - за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики, багаторічну сумлінну працю та високу професійну майстерність.
2) Орден "За мужність" III ступеня (3 квітня 2022 року, посмертно) - за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час висвітлення російської агресії.
- 13 березня Максим у супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця та в минулому фотографа, вирушив до Гути Межигірської документувати наслідки російської агресії. Вони залишили машину та пішли в бік села Мощун. З того часу зв'язок із обома чоловіками зник.
- Пізніше стало відомо, що в районі, де Макс збирався працювати, розпочались інтенсивні бойові дії.
- 1 квітня після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська на Київщині поліція знайшла тіло Левіна.
- Як встановила екпертиза, беззбройного фотокореспондента росіяни вбили двома пострілами з стрілецької зброї.
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