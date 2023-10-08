У бою загинув командир ізраїльської бригади "Нахаль"
Полковник Армії оборони Ізраїлю Йонатан Штайнберг, що очолював піхотну бригаду "Нахаль", був вбитий під час виконання бойового завдання
Про це інформує офіційний твіттер ЦАГАЛ.
"Командувач бригади "Нахаль" полковник Джонатан Штайнберг був убитий сьогодні під час протистояння з терористами", - йдеться у повідомленні, що з'явилося о 22:43.
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Полковник мав 42 роки й походив з кібуцу Шомрія.
Перед цим, нагадаємо, було повідомлення від йорданського видання Al Bawaba щодо взяття палестинцями у полон ізраїльського генерал-майора Німрода Алоні.
Події в Ізраїлі
Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.
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Палестинці випустили по території Ізраїлю понад 2 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.
У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) оголосила про мобілізацію резервістів та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Вперше за 50 років рішенням уряду в країні впроваджено режим воєнного стану.
Для ударів по командним пунктам палестинців ЦАГАЛ з самого ранку активно задіював авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.
Разом з тим, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".
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