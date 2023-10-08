У бою загинув командир ізраїльської бригади "Нахаль"

Про це інформує офіційний твіттер ЦАГАЛ.

"Командувач бригади "Нахаль" полковник Джонатан Штайнберг був убитий сьогодні під час протистояння з терористами", - йдеться у повідомленні, що з'явилося о 22:43.

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Полковник мав 42 роки й походив з кібуцу Шомрія.

Перед цим, нагадаємо, було повідомлення від йорданського видання Al Bawaba щодо взяття палестинцями у полон ізраїльського генерал-майора Німрода Алоні.

Події в Ізраїлі

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

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Палестинці випустили по території Ізраїлю понад 2 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) оголосила про мобілізацію резервістів та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Вперше за 50 років рішенням уряду в країні впроваджено режим воєнного стану.

Для ударів по командним пунктам палестинців ЦАГАЛ з самого ранку активно задіював авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.

Разом з тим, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".

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